Аналитики NI предупредили американцев о скорой «смерти» авианосцев ВМС США

Вашингтон, 5 июня. Авианосцы ВМС Соединенных Штатов являются практически «мертвым» типом морской техники, считают американские аналитики.

Игра для авианосцев ВМС США скоро закончится, и они больше не будут той грозной и мощной ударной силой, отметил американский эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, множество различного вооружения может устроить авианесущему кораблю «очень плохой день».

Торпеды, крылатые и баллистические ракеты могут с легкостью уничтожить любой американский авианосец, признал аналитик. Тем не менее подобные корабли оснащены современными системами защиты, которые способны отразить атаку и спасти авианосец. Однако в недалеком будущем оборона подобной техники станет крайне сложной задачей, так как перспективным видам вооружений противостоять гораздо сложнее.

Подводные лодки представляют серьезную угрозу для авианосцев, но беспилотные субмарины будут еще опаснее, так как время ожидания цели под водой у таких образцов будет практически не ограниченным, отметил Фарли. Кроме того, они могут атаковать с близкого расстояния, не заботясь о собственной безопасности, ввиду отсутствия внутри живого экипажа. Аналогичным образом обстоит дело и с летающими дронами, которые за неимением пилотов могут совершать буквально самоубийственные атаки с воздуха, так как роботам нечего терять, подчеркнул автор материала.

Гиперзвуковое оружие в скором времени получит широкое распространение. В настоящий момент его разрабатывают в России, США и Китае, напомнил эксперт. По его словам, перехват летящей с невероятной скоростью и активно маневрирующей ракеты является почти невыполнимой задачей. Тем не менее в будущем может появиться еще более страшное оружие, которое одним ударом с легкостью сможет выводить из строя или даже топить авианосцы. Речь идет об орбитальном оружии, выпускающем из космоса огромные вольфрамовые стержни, способные одной лишь кинетической энергией наносить колоссальный урон подобным кораблям.

Хакеры являются для авианосцев не менее серьезной угрозой, чем физическое оружие, уверен Фарли. Он напомнил, что подобные корабли оснащены большим количеством сложной электроники, которую можно взломать и, к примеру, узнать местоположение корабля или удаленно деактивировать его системы защиты. Резюмируя, эксперт предупредил американцев о скорой «смерти» авианосцев, так как все это оружие станет «концом игры».

Ранее американский эксперт Джон Келлер заявил, что возможность российских гиперзвуковых ракет топить авианосцы ВМС США одним ударом является причиной страха Вашингтона перед подобным оружием. По его словам, власти Соединенных Штатов в настоящий момент активно пытаются догнать РФ в этой области.