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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
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10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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Аналитики NI предупредили американцев о скорой «смерти» авианосцев ВМС США

Армия
Аналитики NI предупредили американцев о скорой «смерти» авианосцев ВМС США
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Вашингтон, 5 июня. Авианосцы ВМС Соединенных Штатов являются практически «мертвым» типом морской техники, считают американские аналитики.

Игра для авианосцев ВМС США скоро закончится, и они больше не будут той грозной и мощной ударной силой, отметил американский эксперт Роберт Фарли в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, множество различного вооружения может устроить авианесущему кораблю «очень плохой день».

Торпеды, крылатые и баллистические ракеты могут с легкостью уничтожить любой американский авианосец, признал аналитик. Тем не менее подобные корабли оснащены современными системами защиты, которые способны отразить атаку и спасти авианосец. Однако в недалеком будущем оборона подобной техники станет крайне сложной задачей, так как перспективным видам вооружений противостоять гораздо сложнее.

Подводные лодки представляют серьезную угрозу для авианосцев, но беспилотные субмарины будут еще опаснее, так как время ожидания цели под водой у таких образцов будет практически не ограниченным, отметил Фарли. Кроме того, они могут атаковать с близкого расстояния, не заботясь о собственной безопасности, ввиду отсутствия внутри живого экипажа. Аналогичным образом обстоит дело и с летающими дронами, которые за неимением пилотов могут совершать буквально самоубийственные атаки с воздуха, так как роботам нечего терять, подчеркнул автор материала.

Гиперзвуковое оружие в скором времени получит широкое распространение. В настоящий момент его разрабатывают в России, США и Китае, напомнил эксперт. По его словам, перехват летящей с невероятной скоростью и активно маневрирующей ракеты является почти невыполнимой задачей. Тем не менее в будущем может появиться еще более страшное оружие, которое одним ударом с легкостью сможет выводить из строя или даже топить авианосцы. Речь идет об орбитальном оружии, выпускающем из космоса огромные вольфрамовые стержни, способные одной лишь кинетической энергией наносить колоссальный урон подобным кораблям.

Хакеры являются для авианосцев не менее серьезной угрозой, чем физическое оружие, уверен Фарли. Он напомнил, что подобные корабли оснащены большим количеством сложной электроники, которую можно взломать и, к примеру, узнать местоположение корабля или удаленно деактивировать его системы защиты. Резюмируя, эксперт предупредил американцев о скорой «смерти» авианосцев, так как все это оружие станет «концом игры».

Ранее американский эксперт Джон Келлер заявил, что возможность российских гиперзвуковых ракет топить авианосцы ВМС США одним ударом является причиной страха Вашингтона перед подобным оружием. По его словам, власти Соединенных Штатов в настоящий момент активно пытаются догнать РФ в этой области.

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Все новости / Армия / Аналитики NI предупредили американцев о скорой «смерти» авианосцев ВМС США
сша the national interest фарли авианосцы
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