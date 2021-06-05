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05 июня 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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Глава Медиагруппы «Патриот»: На ПМЭФ-2021 от Путина мы услышали многое

Общество
Глава Медиагруппы «Патриот»: На ПМЭФ-2021 от Путина мы услышали многое
Федеральное агентство новостей  / 

Для Медиагруппы «Патриот» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел эффективно. Об этом в беседе с ФАН заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

«Медиагруппа «Патриот» работает на форуме в усиленном режиме. Мы приняли участие и в дискуссиях по поводу приземления в России YouTube, Facebook и других мировых соцсетей. Хочу отметить, что Rutube призван составить конкуренцию YouTube и обеспечить честную игру в России и честные правила по модерации контента прежде всего российских СМИ и блогеров», — сказал он.

Столярчук признался, что испытывает от ПМЭФ-2021 яркие эмоции.

«Как правильно сказал наш президент, для людей самое ценное — здоровье и общение. Этот форум — первое мероприятие глобального масштаба, которое прошло за последние два года», — сказал он.

Глава «Патриота» признался, что информационная повестка на форуме себя оправдала, а журналисты остались довольны.

«Было много интересных новостей. Есть над чем поработать, в том числе и нашей медиагруппе. Я считаю, в обращении Владимира Путина мы услышали многое. То, что мы не услышали в этом году, услышим в следующем», — сказал эксперт.

Столярчук также отметил, что представители медиагруппы на ПМЭФ-2021 налаживали контакты с новыми потенциальными партнерами, в том числе и с представителями крупных СМИ.

«Для «Патриота» это был эффективный форум. Мы наладили много новых контактов. Будем продолжать участвовать в таких мероприятиях и освещать их с медийной стороны», — заключил он.

Ранее директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова рассказала об отборе моделей на ПМЭФ, сколько они зарабатывают и что скрывается за легкими улыбками девушек. По ее словам, попасть в водоворот событий форума мечтает каждая модель. Цели у девушек разные: кто-то присматривает будущее место работы или практики, кто-то ищет новые знакомства, а для кого-то важна сама статусность мероприятия.

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экономика сми пмэф столярчук медиагруппа патриот пмэф-2021
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