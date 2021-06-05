Глава Медиагруппы «Патриот»: На ПМЭФ-2021 от Путина мы услышали многое

Для Медиагруппы «Патриот» Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел эффективно. Об этом в беседе с ФАН заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

«Медиагруппа «Патриот» работает на форуме в усиленном режиме. Мы приняли участие и в дискуссиях по поводу приземления в России YouTube, Facebook и других мировых соцсетей. Хочу отметить, что Rutube призван составить конкуренцию YouTube и обеспечить честную игру в России и честные правила по модерации контента прежде всего российских СМИ и блогеров», — сказал он.

Столярчук признался, что испытывает от ПМЭФ-2021 яркие эмоции.

«Как правильно сказал наш президент, для людей самое ценное — здоровье и общение. Этот форум — первое мероприятие глобального масштаба, которое прошло за последние два года», — сказал он.

Глава «Патриота» признался, что информационная повестка на форуме себя оправдала, а журналисты остались довольны.

«Было много интересных новостей. Есть над чем поработать, в том числе и нашей медиагруппе. Я считаю, в обращении Владимира Путина мы услышали многое. То, что мы не услышали в этом году, услышим в следующем», — сказал эксперт.

Столярчук также отметил, что представители медиагруппы на ПМЭФ-2021 налаживали контакты с новыми потенциальными партнерами, в том числе и с представителями крупных СМИ.

«Для «Патриота» это был эффективный форум. Мы наладили много новых контактов. Будем продолжать участвовать в таких мероприятиях и освещать их с медийной стороны», — заключил он.

Ранее директор школы и агентства ABC MODUS Вера Гармашова рассказала об отборе моделей на ПМЭФ, сколько они зарабатывают и что скрывается за легкими улыбками девушек. По ее словам, попасть в водоворот событий форума мечтает каждая модель. Цели у девушек разные: кто-то присматривает будущее место работы или практики, кто-то ищет новые знакомства, а для кого-то важна сама статусность мероприятия.