Кейт Миддлтон не верит в примирение братьев после нового скандального интервью Гарри

Лондон, 5 июня. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надеялась, что братья смогут найти компромисс и помириться. Однако после нового скандального интервью Гарри она не верит в их воссоединение.

Известный королевский библиограф Камилла Томини рассказала, что до выхода интервью Опре Уинфри, супруга принца Уильяма была уверена, что Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию. Кейт Миддлтон не раз предпринимала попытки примирить братьев в надежде, что принцы смогут найти компромисс.

«Мои доверенные лица сообщили о разговоре Кейт с друзьями. Она говорила им, что Меган и Гарри еще не поздно вернуть во дворец, где их ждут», — утверждает библиограф в беседе с The Telegraph.

По словам Камиллы Томини, Миддлтон даже оправдывала поступки Меган и Гарри перед королевской семьей. Однако мнение самой жены принца Уильяма изменилось после выхода скандального интервью, в котором пара выступила с новыми обвинениями в адрес Букингемского дворца.

Герцогиню Кембриджскую очень задели слова «сбежавших» в США родственников. Несмотря на разгоревшийся скандал, она все же вновь попыталась уладить конфликт между братьями на похоронах мужа королевы, принца Филиппа. Кейт искренне верила, что Уильям и Гарри помирятся хотя бы ради наследников и будущего всей семьи.

Но похоже это мало волнует самого Гарри и его супругу. Младший внук Елизаветы II дал несколько очередных изобличительных интервью, в которых рассказал о сложных взаимоотношениях с членами королевской династии. Так, в новом документальном сериале «Моя невидимая сторона» на Apple TV+ он заявил, что отец буквально заставлял его страдать в детстве. После этих скандальных заявлений Кейт Миддлтон уже не рассчитывает, что Гарри сможет примириться с семьей и вернуться в Лондон.

Даже британцы были оскорблены высказываниями принца. В Сети появилась петиция с требованием лишить внука королевы всех титулов. Многие жители Великобритании считают, что Гарри и Меган Маркл наносят сильный вред имиджу страны.