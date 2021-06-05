Кейт Миддлтон не верит в примирение братьев после нового скандального интервью Гарри

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
Все новости
05 июня 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
Все новости

Кейт Миддлтон не верит в примирение братьев после нового скандального интервью Гарри

Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не верит в примирение братьев после нового скандального интервью Гарри
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 5 июня. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон надеялась, что братья смогут найти компромисс и помириться. Однако после нового скандального интервью Гарри она не верит в их воссоединение.

Известный королевский библиограф Камилла Томини рассказала, что до выхода интервью Опре Уинфри, супруга принца Уильяма была уверена, что Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию. Кейт Миддлтон не раз предпринимала попытки примирить братьев в надежде, что принцы смогут найти компромисс.

«Мои доверенные лица сообщили о разговоре Кейт с друзьями. Она говорила им, что Меган и Гарри еще не поздно вернуть во дворец, где их ждут», — утверждает библиограф в беседе с The Telegraph.

По словам Камиллы Томини, Миддлтон даже оправдывала поступки Меган и Гарри перед королевской семьей. Однако мнение самой жены принца Уильяма изменилось после выхода скандального интервью, в котором пара выступила с новыми обвинениями в адрес Букингемского дворца.

Герцогиню Кембриджскую очень задели слова «сбежавших» в США родственников. Несмотря на разгоревшийся скандал, она все же вновь попыталась уладить конфликт между братьями на похоронах мужа королевы, принца Филиппа. Кейт искренне верила, что Уильям и Гарри помирятся хотя бы ради наследников и будущего всей семьи.

Но похоже это мало волнует самого Гарри и его супругу. Младший внук Елизаветы II дал несколько очередных изобличительных интервью, в которых рассказал о сложных взаимоотношениях с членами королевской династии. Так, в новом документальном сериале «Моя невидимая сторона» на Apple TV+ он заявил, что отец буквально заставлял его страдать в детстве. После этих скандальных заявлений Кейт Миддлтон уже не рассчитывает, что Гарри сможет примириться с семьей и вернуться в Лондон.

Даже британцы были оскорблены высказываниями принца. В Сети появилась петиция с требованием лишить внука королевы всех титулов. Многие жители Великобритании считают, что Гарри и Меган Маркл наносят сильный вред имиджу страны.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Кейт Миддлтон не верит в примирение братьев после нового скандального интервью Гарри
Принц Уильям принц гарри королевская семья меган маркл миддлтон
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 92155 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 67201 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57244 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55199 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 51641 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru