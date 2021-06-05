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05 июня 11:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь»

Экономика
Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь»
pixabay.com  /  geralt

Москва, 5 июня. Организация «Новатэк» и предприятие «Северсталь» заключат соглашение о совместном проекте по производству и применению водорода.

Соответствующей информацией поделился глава металлургического предприятия «Северсталь» Александр Шевелев. По словам директора организации по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрея Лаптева, на площадке корпорации в Череповце планируется начать пилотное производство к 2023 году. Уточнятся, что в настоящее время окончательно сроки не утверждены.

Проект также предусматривает дальнейшее развитие зеленых технологий. Первое направление заключается в утилизации углекислого газа при производстве из метана более чистого голубого водорода. Вторым считается применение ресурса при выпуске стали. Корпорация «Новатэк» будет выступать в качестве поставщика газа для проекта и вместе с компанией «Северсталь» станет участвовать в разработке водородных технологий.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Северстали» увеличилась в десять раз по итогам первого квартала текущего года относительно аналогичного периода годом ранее. Значение находится на уровне 721 млн долларов.

«Роснефть» также ищет новые возможности для выхода на перспективные рынки энергоресурсов. Издание «ФедералПресс» отмечает, что на площадке компании начнут производить топливо из сжиженного газа.

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Все новости / Экономика / Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь»
новатэк производство северсталь
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