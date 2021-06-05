Совместной реализацией водородного проекта займутся «Новатэк» и «Северсталь»

Москва, 5 июня. Организация «Новатэк» и предприятие «Северсталь» заключат соглашение о совместном проекте по производству и применению водорода.

Соответствующей информацией поделился глава металлургического предприятия «Северсталь» Александр Шевелев. По словам директора организации по развитию бизнеса и корпоративным венчурным проектам Андрея Лаптева, на площадке корпорации в Череповце планируется начать пилотное производство к 2023 году. Уточнятся, что в настоящее время окончательно сроки не утверждены.

Проект также предусматривает дальнейшее развитие зеленых технологий. Первое направление заключается в утилизации углекислого газа при производстве из метана более чистого голубого водорода. Вторым считается применение ресурса при выпуске стали. Корпорация «Новатэк» будет выступать в качестве поставщика газа для проекта и вместе с компанией «Северсталь» станет участвовать в разработке водородных технологий.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Северстали» увеличилась в десять раз по итогам первого квартала текущего года относительно аналогичного периода годом ранее. Значение находится на уровне 721 млн долларов.

«Роснефть» также ищет новые возможности для выхода на перспективные рынки энергоресурсов. Издание «ФедералПресс» отмечает, что на площадке компании начнут производить топливо из сжиженного газа.