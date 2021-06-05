Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе очного выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявил о завершении трубоукладки по второй ветке магистрального газопровода (МГП) «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в ПМЭФ и в интервью ФАН рассказала, могут ли противники строительства «Северного потока — 2» помешать завершению данного процесса.

«Многие бы хотели сказать, что достроили назло, но это ошибочное мнение. Мы строили на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом проекте. К сожалению, все хотели из экономического проекта сделать политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается. Берут верх право, законность, экономический интерес и эффективность, поэтому это потрясающая новость», — поделилась Захарова.

Официальный представитель МИД России призналась, что заявление Владимира Путина взорвало интернет — не только российский, но и мировой.

Ранее глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал, что Петербургский международный экономический форум прошел эффективно. Глава «Патриота» признался, что информационная повестка на форуме себя оправдала, а журналисты остались довольны.