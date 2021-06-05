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05 июня 11:11
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новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
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Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»

Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин в ходе очного выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) заявил о завершении трубоукладки по второй ветке магистрального газопровода (МГП) «Северный поток — 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в ПМЭФ и в интервью ФАН рассказала, могут ли противники строительства «Северного потока — 2» помешать завершению данного процесса.

«Многие бы хотели сказать, что достроили назло, но это ошибочное мнение. Мы строили на благо нашей страны и всех государств, которые участвуют в этом проекте. К сожалению, все хотели из экономического проекта сделать политический процесс, но на данном этапе, как вы видите, не получается. Берут верх право, законность, экономический интерес и эффективность, поэтому это потрясающая новость», — поделилась Захарова.

Официальный представитель МИД России призналась, что заявление Владимира Путина взорвало интернет — не только российский, но и мировой.

Ранее глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал, что Петербургский международный экономический форум прошел эффективно. Глава «Патриота» признался, что информационная повестка на форуме себя оправдала, а журналисты остались довольны.

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Все новости / Политика / Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
мария захарова северный поток — 2 пмэф-2021
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