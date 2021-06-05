Росавиация заинтересовалась выполняемыми на грузо-пассажирских рейсах турами

Москва, 5 июня. Участились продажи туров на базе нерегулярной грузо-пассажирской перевозки, заявили в Росавиации. Представители органа проинформировали об этом Ростуризм.

Росавиация попросила Ростуризм принять меры в отношении операторов, предлагающих подобный турпродукт. Сейчас российские авиакомпании могут выполнять рейсы в ограниченное количество стран. Такое решение приняли в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Грузо-пассажирские рейсы доступны только для определенных категорий пассажиров. Например, для иностранных граждан или россиян, которые возвращаются на родину. Однако некоторые недобросовестные компании продолжают реализовывать туры на базе грузо-пассажирских рейсов.

После 26 лет перерыва возобновилось авиасообщение между Йошкар-Олой и Сочи. Улететь в этом направлении можно в течение нескольких ближайших месяцев. Первый перелет впервые за несколько десятилетий был выполнен 4 июня. На борт самолета поднялись 33 пассажира.