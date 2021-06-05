Житель Ростовской области избил в изоляторе трех полицейских

Ростов-на-Дону, 5 июня. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Гражданин подозревается в применении насилия против стражей порядка.

По данным регионального СК СКР, нападение произошло в мае. Агрессивный мужчина был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор. Что стало поводом для нападения — пока неизвестно, сообщал сайт 360tv.ru.

Злоумышленник «нокаутировал» полицейского одним ударом, после чего пострадавший не смог подняться. Двое его коллег попытались утихомирить задержанного, но сами получили несколько ударов руками и ногами.