Житель Ростовской области избил в изоляторе трех полицейских

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
Все новости
05 июня 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
Все новости

Житель Ростовской области избил в изоляторе трех полицейских

Происшествия
Житель Ростовской области избил в изоляторе трех полицейских
pixabay.com  /  Pavlofox

Ростов-на-Дону, 5 июня. Сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Морозовского района. Гражданин подозревается в применении насилия против стражей порядка.

По данным регионального СК СКР, нападение произошло в мае. Агрессивный мужчина был задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигуранта поместили в изолятор. Что стало поводом для нападения — пока неизвестно, сообщал сайт 360tv.ru.

Злоумышленник «нокаутировал» полицейского одним ударом, после чего пострадавший не смог подняться. Двое его коллег попытались утихомирить задержанного, но сами получили несколько ударов руками и ногами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Житель Ростовской области избил в изоляторе трех полицейских
полиция избиение изолятор
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 91791 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 67096 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 57169 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 55185 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 51513 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru