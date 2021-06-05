Двое дагестанцев могут лишиться свободы за кражу 11 банок кофе

Махачкала, 5 июня. Двое жителей Дагестана из-за кражи 11 банок кофе могут стать фигурантами уголовного дела и лишиться свободы сроком до пяти лет. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде, правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении дела по статье о краже, совершенной группой лиц.

По данным регионального МВД, инцидент с участием мужчин в возрасте 23 и 33 лет произошел в одном из продуктовых магазинов в Махачкале. По предложению одного из них они незаметно в рюкзаке вынесли из торговой точки 11 банок кофе с целью дальнейшей реализации. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

Позднее оба мужчины были задержаны полицией. Нарушители находятся под подпиской о невыезде, однако в МВД республики не исключают возбуждения уголовного дела.

«Подозреваемые свою вину признали, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в сообщении ведомства.

Указанная статья предполагает различные виды наказания за кражу. В случае если в суде будет доказан факт сговора и групповой характер преступления, то подозреваемым могут грозить штрафы, принудительные работы, а также лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее ФАН сообщал, что житель Махачкалы подозревается в убийстве своего соседа. В полиции он рассказал, что вынужден был обороняться от мужчины, который обвинил его в распространении наркотиков и хотел напасть с ножом.