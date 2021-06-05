«Этот день в истории». Что произошло 5 июня, праздники, факты, люди

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Этот праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1972 году. В этот день неравнодушные люди из разных стран устраивают внеочередные субботники: убирают улицы, высаживают деревья. Активисты устраивают зеленые акции и привлекают к ним школьников и молодежь.

В 1715 году в этот день в Петербурге основали Полицмейстерскую канцелярию. До ее создания за порядком в государстве следили наместники и воеводы.

Какой необычный фестиваль сегодня проходит в Тульской области и кто из исторических личностей появился на свет в этот день — смотрите в новом выпуске проекта «Этот день в истории».