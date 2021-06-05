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05 июня 11:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:11
Происшествия
Домушник лишил жительницу Петербурга драгоценных «ромашек»
11:10
Общество
Глава Росмолодежи предложил отказаться от использования бумажных визиток
11:09
Происшествия
Напавший на полицейского в Новосибирской области взят под стражу
11:09
Происшествия
В лесу возле забора в Ленобласти найден труп
11:08
Общество
Россельхознадзор разъяснил, какие яйца используются для производства вакцин
11:06
Шоу-бизнес
Директор Шатунова отправил Вайкуле «петь в кабаках» после критики хита «Белые розы»
11:04
Общество
Недавно вышедший фильм «Круэлла» получит сиквел
11:03
Общество
Турпоток в Дагестан бьет рекорды
11:02
Происшествия
Будущий авиаконструктор попался в Петербурге на торговле «синтетикой»
11:02
Интервью
Елена Воробей: Я устала петь чужими голосами
11:01
Политика
Путин выступил за взаимное уважение между Россией и США
11:00
Политика
Захарова объяснила, почему не удалось сорвать строительство «Северного потока — 2»
10:58
Экономика
Премьера нового кроссовера Volkswagen Taos состоялась в Москве
10:52
Общество
Путин дал объяснение затягиванию регистрации российской вакцины от COVID-19 в ЕС
10:52
Общество
Сценарист «Локи» раскрыл детали сюжета новой части «Звездных войн»
10:52
Экономика
Петербургский индустриальный парк расширится благодаря новым компаниям
10:51
Происшествия
Пропавший в Оренбурге рыбак найден мертвым
10:51
Происшествия
Пара из Петербурга отобрала в квартире у подростка телефон и ноутбук
10:50
Шоу-бизнес
Вайкуле назвала «Ласковый май» синонимом безвкусицы и оскорбила фанатов группы
10:48
Происшествия
Опубликованы фото с места вынужденной посадки Ан-2 под Челябинском
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«Этот день в истории». Что произошло 5 июня, праздники, факты, люди

ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 5 июня, праздники, факты, люди

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Этот праздник провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1972 году. В этот день неравнодушные люди из разных стран устраивают внеочередные субботники: убирают улицы, высаживают деревья. Активисты устраивают зеленые акции и привлекают к ним школьников и молодежь.

В 1715 году в этот день в Петербурге основали Полицмейстерскую канцелярию. До ее создания за порядком в государстве следили наместники и воеводы.

Какой необычный фестиваль сегодня проходит в Тульской области и кто из исторических личностей появился на свет в этот день — смотрите в новом выпуске проекта «Этот день в истории».

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культура история факты события этот день в истории
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