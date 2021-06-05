Вспышку неизвестной болезни зафиксировали в Канаде

Оттава, 5 июня. Вспышка неизвестной болезни с неврологическими симптомами выявлена в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает The New York Times.

Первые заболевания были зафиксировали еще в 2015 году, с тех пор подобные симптомы обнаружили еще у 48 жителей региона. В результате болезни скончалось шесть человек. Врачи не могут определить диагноз, поскольку проявления болезни не имеют четкой связи друг с другом.

У пациентов наблюдаются нарушения двигательной функции, галлюцинации, бессонница, мышечные боли и быстро прогрессирующее слабоумие. Исследователи выявили у заразившихся неврологическую дисфункцию и атрофию головного мозга. Возраст инфицированных от 18 до 84 лет. Все они проживают в двух районах Нью-Брансуика. В настоящее время врачи продолжают работать над постановкой диагноза.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неизвестное в РФ заболевание с болями по всем телу. Доктора диагностируют у россиян туннельный синдром и остеохондроз. Их лечение с помощью препаратов и массажа лишь усугубляет ситуацию, влияя на ЖКТ и общее самочувствие.