Прокуратура проводит проверку после вынужденной посадки АН-2 в поле под Челябинском

Челябинск, 5 июня. Самолет АН-2 совершил вынужденную посадку в поле недалеко от поселка Сухтелинский. В транспортной прокуратуре посчитали этот факт основанием для проведения проверки.

На борту самолета были восемь человек: четыре парашютиста, медик, механик, пилот и командир борта. Никто из людей не пострадал.

Самолет взлетел с аэродрома в Челябинске и должен был приземлиться в Агаповке. Полет был связан с выполнением прыжков с парашютом. Основанием для экстренной посадки стала техническая неисправность — существенно поднялась температура в двигателе.