Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский президент Владимир Путин резко отреагировал на вопрос журналистов о том, что иностранные представители пытаются приписать Москве политическое использование вакцины.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства заявил, что Россия никогда не использовала вакцину против коронавируса в политических целях.

«Чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку!» — возмутился президент.

Российский лидер также пообщался с представителями мировых информационных агентств.

Во время проведения ПМЭФ Владимир Путин напомнил, что Россия не собирается пугать другие страны новым вооружением. Однако Москва работает над созданием передового оружия, добавил президент.