Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости
05 июня 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости

Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины

Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский президент Владимир Путин резко отреагировал на вопрос журналистов о том, что иностранные представители пытаются приписать Москве политическое использование вакцины.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства заявил, что Россия никогда не использовала вакцину против коронавируса в политических целях.

«Чушь полная! Это просто бред, сапоги всмятку!» — возмутился президент.

Российский лидер также пообщался с представителями мировых информационных агентств.

Во время проведения ПМЭФ Владимир Путин напомнил, что Россия не собирается пугать другие страны новым вооружением. Однако Москва работает над созданием передового оружия, добавил президент.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
путин вакцина пмэф
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 88457 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 66136 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 56257 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54987 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 50198 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru