Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае

Пекин, 5 июня. Спасатели Китая ищут семерых горняков, которые пропали без вести во время ЧП в угольной выработке.

По предварительным данным, взрыв произошел на территории предприятия, расположенного в городе Хэби. Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб сообщили о смерти одного человека. Также в штольне проводятся работы по разбору завала, возникшего после взрыва. Сведений о том, что стало причиной трагедии пока нет.

Российские спасатели ранее устранили последствия ЧП на золотодобывающей шахте в Бурятии, сообщало Федеральное агентство новостей. Там после закладки взрывчатки погиб 30-летний мужчина, тело которого вскоре удалось поднять на поверхность.