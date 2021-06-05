Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю

Москва, 5 июня. Средняя потребительская стоимость бензина в течение недели увеличилась на 6 копеек, до 47,82 рубля за литр, следует из данных Росстата.

Бензин марки АИ-92 в среднем подорожал на 5 копеек, до 45,12 рубля за литр. Автомобильное топливо АИ-95 выросло в цене на 6 копеек, до 48,75 рубля, а стоимость бензина АИ-98 достигла 55,44 рубля, что на 7 копеек больше, чем неделей ранее. Дизельное топливо подорожало на 11 копеек, до 49,71 рубля за литр.

Объем производства бензина в России за отчетный период выросло на 4,2% и составил 778,3 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива увеличился до 1,472 млн тонн (+4,1%).

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что цены на бензин в России растут в пределах инфляции. Имеющийся уровень биржевых цен обеспечивает достаточную маржинальность для НПЗ и АЗС, подчеркнул он.

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