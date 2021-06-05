В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ

Нью-Йорк, 5 июня. Беседа российского президента Владимира Путина с руководителями мировых СМИ была очень полезной. Об этом заявил руководитель американского агентства Associated Press Гэри Прюитт.

Речь идет о встрече, организованной в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Прюитт после мероприятия отметил, что журналисты задавали президенту откровенные, полные вопросы.

«Это была очень хорошая сессия, и я счастлив был принять в ней участие», — сказал глава Associated Press.

Путин ранее заявил, что прошедшая встреча с лидерами зарубежных информационных агентств была не последней.