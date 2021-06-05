Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский предприниматель Олег Дерипаска поделился своим мнением о способах наращивания мощи отечественной экономики.

Миллиардер Олег Дерипаска на полях международного экономического форума в Петербурге рассказал в интервью РБК, как страна может увеличить свой ВВП в 2,5 раза в течение десятилетия.

Бизнесмен оценил текущий объем внутреннего валового продукта в 110 трлн рублей. Он предположил, что за десять лет в стабильных условиях РФ сможет нарастить ВВП примерно в 2,5 раза в рублевом отношении. Увеличение доли рынка облигаций, по мнению Дерипаски, является одним из ключевых факторов для стимулирования экономики.

Как сообщил изданию предприниматель, рынок облигаций в России сейчас достигает порядка 30 трлн рублей, что он назвал достаточно малой цифрой и призвал к тому, чтобы данный сектор составлял около 70 трлн рублей. Дерипаска подчеркнул, что это станет важным этапом на пути к свободе бизнеса, однако акцентировал внимание на большой роли Центробанка в этом вопросе.

Помимо этого, Дерипаска рассказал о дальнейшем развитии рынка капитала, модернизации транспортной и таможенной инфраструктуры, которые позволят ускорить и улучшить сообщение между Европой и Азией.

Олег Дерипаска ранее в ходе форума заявлял, что в России настали хорошие времена, а на рынке господствуют умеренно предсказуемые условия и стабильность.

Необходимость увеличения инвестиционной привлекательности российских регионов также отмечена в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021. Президент Владимир Путин заявил, что в стране не должно быть «оставшихся в стороне» регионов, передает «ФедералПресс».