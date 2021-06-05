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09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России

Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
wikipedia.org  /  Flickr: Oleg V. Deripaska/CC BY-SA 2.0

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский предприниматель Олег Дерипаска поделился своим мнением о способах наращивания мощи отечественной экономики.

Миллиардер Олег Дерипаска на полях международного экономического форума в Петербурге рассказал в интервью РБК, как страна может увеличить свой ВВП в 2,5 раза в течение десятилетия.

Бизнесмен оценил текущий объем внутреннего валового продукта в 110 трлн рублей. Он предположил, что за десять лет в стабильных условиях РФ сможет нарастить ВВП примерно в 2,5 раза в рублевом отношении. Увеличение доли рынка облигаций, по мнению Дерипаски, является одним из ключевых факторов для стимулирования экономики.

Как сообщил изданию предприниматель, рынок облигаций в России сейчас достигает порядка 30 трлн рублей, что он назвал достаточно малой цифрой и призвал к тому, чтобы данный сектор составлял около 70 трлн рублей. Дерипаска подчеркнул, что это станет важным этапом на пути к свободе бизнеса, однако акцентировал внимание на большой роли Центробанка в этом вопросе.

Помимо этого, Дерипаска рассказал о дальнейшем развитии рынка капитала, модернизации транспортной и таможенной инфраструктуры, которые позволят ускорить и улучшить сообщение между Европой и Азией.

Олег Дерипаска ранее в ходе форума заявлял, что в России настали хорошие времена, а на рынке господствуют умеренно предсказуемые условия и стабильность.

Необходимость увеличения инвестиционной привлекательности российских регионов также отмечена в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021. Президент Владимир Путин заявил, что в стране не должно быть «оставшихся в стороне» регионов, передает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
ввп дерипаска ПМЭФ-21
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