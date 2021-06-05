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новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
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В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости

Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией

Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией на ближайшие девять лет.

Дерипаска поделился мнением по указанному вопросу на полях ПМЭФ. Бизнесмен также заявил, что давление Запада через финансовую систему не сможет повлиять на позицию Путина.

«У него (Путина. — Прим. ФАН) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — заявил Дерипаска.

Ранее Дерипаска сказал, что в России наступают хорошие времена. Бизнесмен указал на стабилизации обстановки в РФ и предсказуемые условия в сфере экономики.

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Все новости / Политика / Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
путин дерипаска пмэф
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