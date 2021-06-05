Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией

Санкт-Петербург, 5 июня. Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что у президента РФ Владимира Путина есть карт-бланш на управление Россией на ближайшие девять лет.

Дерипаска поделился мнением по указанному вопросу на полях ПМЭФ. Бизнесмен также заявил, что давление Запада через финансовую систему не сможет повлиять на позицию Путина.

«У него (Путина. — Прим. ФАН) сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские, не только на выборы 2024 года, у него карт-бланш до 2030 года», — заявил Дерипаска.

Ранее Дерипаска сказал, что в России наступают хорошие времена. Бизнесмен указал на стабилизации обстановки в РФ и предсказуемые условия в сфере экономики.