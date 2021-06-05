Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье

Чита, 5 июня. Сумма ущерба домов, пострадавших от подтоплений в Забайкальском крае, оценивается в 7,5 миллиона рублей, заявил вице-премьер региона Андрей Гурулев.

По данным комиссии по ЧС, от паводка в основном пострадали пять районов: Газимуро-Заводский, Сретенский, Чернышевский, Шелопугинский и Могочинский.

«Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 миллиона рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают, и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших», — сообщил Гурулев в Telegram.

По его словам, в 11 муниципальных районах были зафиксированы подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, пострадали 35 участков дорог, по четырем снесенным деревянным мостам приняты решения по восстановлению.

Ранее спасатели рассказали о ситуации с паводком вблизи столицы региона. Вода уже затопила 50 участков в микрорайоне Затон и может добраться до жилых домов.