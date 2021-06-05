Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости
05 июня 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
Все новости

Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье

Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Чита, 5 июня. Сумма ущерба домов, пострадавших от подтоплений в Забайкальском крае, оценивается в 7,5 миллиона рублей, заявил вице-премьер региона Андрей Гурулев.

По данным комиссии по ЧС, от паводка в основном пострадали пять районов: Газимуро-Заводский, Сретенский, Чернышевский, Шелопугинский и Могочинский.

«Министр социальной защиты Евгений Казаченко предварительно оценил ущерб по жилым домам. На выплаты нам необходимо порядка 7,5 миллиона рублей. Сегодня-завтра окончательно досчитают, и в начале следующей недели уже начнем доводить средства до пострадавших», — сообщил Гурулев в Telegram.

По его словам, в 11 муниципальных районах были зафиксированы подтопления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, пострадали 35 участков дорог, по четырем снесенным деревянным мостам приняты решения по восстановлению.

Ранее спасатели рассказали о ситуации с паводком вблизи столицы региона. Вода уже затопила 50 участков в микрорайоне Затон и может добраться до жилых домов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
забайкалье паводок ущерб
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 88457 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 66136 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 56257 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54987 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 50198 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru