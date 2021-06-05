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09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса

Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
flickr.com/ministryofdefenceua  /  Назар Волошин

Львов, 5 июня. Артиллерийские подразделения украинской армии в ходе противостояния в Донбассе не наносили точных ударов.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос в ходе выступления на круглом столе во Львове.

Причиной стрельбы с точностью «плюс-минус километр» якобы стал износ стволов артиллерийских орудий, который произошел в результате «диверсии» со стороны прошлого руководства украинского Генштаба.

«На протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту», — заявил Кривонос.

Ранее ФАН сообщал об обстреле территорий ДНР со стороны украинских подразделений минами и управляемыми ракетами.

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всу донбасс артиллерия
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