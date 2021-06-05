Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса

Львов, 5 июня. Артиллерийские подразделения украинской армии в ходе противостояния в Донбассе не наносили точных ударов.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос в ходе выступления на круглом столе во Львове.

Причиной стрельбы с точностью «плюс-минус километр» якобы стал износ стволов артиллерийских орудий, который произошел в результате «диверсии» со стороны прошлого руководства украинского Генштаба.

«На протяжении двух лет десятки, сотни, тысячи артиллеристских снарядов ежедневно выстреливали в пустоту», — заявил Кривонос.

Ранее ФАН сообщал об обстреле территорий ДНР со стороны украинских подразделений минами и управляемыми ракетами.