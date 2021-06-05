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05 июня 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами

Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
pixabay.com

Москва, 5 июня. Государство ищет современные подходы для бесплатного лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Правительство РФ ежегодно составляет перечень бесплатных лекарственных препаратов для медицинского применения. Однако получить препараты из списка могут только люди льготных категорий. Сейчас государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения населения страны.

«Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования», — сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 1 июля власти сформируют Федеральный регистр имеющих право на льготные лекарства граждан.

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Все новости / Политика / Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
здоровье медицина мурашко
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