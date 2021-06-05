Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами

Москва, 5 июня. Государство ищет современные подходы для бесплатного лекарственного обеспечения российских пациентов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Правительство РФ ежегодно составляет перечень бесплатных лекарственных препаратов для медицинского применения. Однако получить препараты из списка могут только люди льготных категорий. Сейчас государство ищет пути новых современных подходов для лекарственного обеспечения населения страны.

«Это подготовка, она сегодня рассматривается как проект. Мы к нему готовимся очень внимательно, это необязательно будет в форме лекарственного страхования», — сказал Мурашко на площадке ПМЭФ.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 1 июля власти сформируют Федеральный регистр имеющих право на льготные лекарства граждан.