Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России

Москва, 5 июня. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о начале производства в России препарата «Ковид-глобулин», лекарство имеет в основе плазму крови переболевших COVID-19.

По словам министра, производство препарата уже начато, но его необходимо увеличивать. Поэтому обязательно потребуется плазма крови.

«Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сообщил РИА Новости Мурашко.

Министр подчеркнул, что лечение только одним препаратом полный эффект дает не всегда, поэтому врач применяют комбинацию лекарств. На данный момент имеются новые данные о сочетании противовирусных препаратов и плазмы крови, подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией. Но даже в эпидемиологически благополучных субъектах нужно сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, предупредил министр.