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новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России

Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
government.ru  /  Правительство России

Москва, 5 июня. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о начале производства в России препарата «Ковид-глобулин», лекарство имеет в основе плазму крови переболевших COVID-19.

По словам министра, производство препарата уже начато, но его необходимо увеличивать. Поэтому обязательно потребуется плазма крови.

«Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — сообщил РИА Новости Мурашко.

Министр подчеркнул, что лечение только одним препаратом полный эффект дает не всегда, поэтому врач применяют комбинацию лекарств. На данный момент имеются новые данные о сочетании противовирусных препаратов и плазмы крови, подчеркнул он.

Ранее Мурашко заявил, что некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией. Но даже в эпидемиологически благополучных субъектах нужно сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, предупредил министр.

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минздрав мурашко коронавирус COVID-19
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