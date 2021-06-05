Принц Уильям довел Чарльза до слез своим комментарием

Лондон, 5 июня. Во время документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл» герцог Кембриджский произнес фразу, которая растрогала его отца до слез.

Для принца Чарльза связь с его старшим сыном особо важна, поскольку он является защитником монархии и унаследует королевский трон. Однажды Уильям поразил отца до глубины души. Об этом сообщает The Mirror.

Документальный фильм о нем снимали в королевском поместье, которое Чарльз строил 50 лет. Во время съемок Уильям разговаривал с фермером второго поколения о своем частном поместье.

«Я начал думать о том, как в один прекрасный день унаследую герцогство, и что мне с ним делать. Я думаю, что это действительно важно, семейный аспект, я действительно так думаю», — рассказал герцог Кембриджский.

Затем этот фрагмент фильма показали принцу Уэльскому. Его поразила речь сына.

«Когда я увидел это, я не мог поверить. Я был глубоко тронут тем, что он сказал. Честно говоря, это довело меня до слез. Это действительно так», — поделился эмоциями Чарльз.

Ранее стало известно, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотят стать родителями еще одного ребенка. Они планируют четвертую беременность.