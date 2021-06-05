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новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Принц Уильям довел Чарльза до слез своим комментарием

Общество
Принц Уильям довел Чарльза до слез своим комментарием
wikipedia.org  /  Dan Marsh / CC BY-SA 2.0

Лондон, 5 июня. Во время документального фильма «Принц Чарльз: внутри герцогства Корнуолл» герцог Кембриджский произнес фразу, которая растрогала его отца до слез.

Для принца Чарльза связь с его старшим сыном особо важна, поскольку он является защитником монархии и унаследует королевский трон. Однажды Уильям поразил отца до глубины души. Об этом сообщает The Mirror.

Документальный фильм о нем снимали в королевском поместье, которое Чарльз строил 50 лет. Во время съемок Уильям разговаривал с фермером второго поколения о своем частном поместье.

«Я начал думать о том, как в один прекрасный день унаследую герцогство, и что мне с ним делать. Я думаю, что это действительно важно, семейный аспект, я действительно так думаю», — рассказал герцог Кембриджский.

Затем этот фрагмент фильма показали принцу Уэльскому. Его поразила речь сына.

«Когда я увидел это, я не мог поверить. Я был глубоко тронут тем, что он сказал. Честно говоря, это довело меня до слез. Это действительно так», — поделился эмоциями Чарльз.

Ранее стало известно, что принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон хотят стать родителями еще одного ребенка. Они планируют четвертую беременность.

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Принц Уильям королевская семья принц чальз
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