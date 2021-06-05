Названы два неочевидных симптома гипергликемии и диабета

Лондон, 5 июня. Специалисты организации Diabetes UK назвали два симптома гипергликемии (повышенного сахара в крови) и диабета, которые легко заметить на лице, сообщает издание Express.

Один из заметных симптомов гипергликемии и диабета второго типа является осунувшееся, сильно похудевшее лицо. Эксперты отметили, что из-за нарушений связанных с использованием глюкозы клетками организма процессов происходит потеря веса. При диабете расщепляться начинает не глюкоза, а жир, и за полгода или год человек может потерять более 5% массы тела

Другим тревожным симптомом является ячмень. Для заболевающих диабетом людей риск возникновения воспаления на глазном веке становится особенно высоким из-за подверженности заражению бактериальной инфекцией стафилококка.

Ранее сообщалось, что лечение диабета II типа занимает всю жизнь, но если его обнаружить на ранней стадии, то избавиться от недуга можно с помощью резкого снижения веса. Существенный результат достигается примерно за два месяца.