Кортни Кардашьян шокировала фанатов интимным фото в соцсетях

Лос-Анджелес, 5 июня. Звезда реалити-шоу Кортни Кардашьян не боится демонстрировать каждый момент своей жизни в соцсетях. Недавно она поразила фанатов своим откровенным сторис.

Американская фотомодель активно делится фотографиями со своим парнем — музыкантом Трэвисом Баркером. Однако не забывает она и о более интимных фотографиях. Девушка через свой аккаунт в Instagram выложила сторис со своей зоной бикини. Об этом сообщает Mirror.

«Сохраняй здесь все здоровым», — написала Кортни на снимке.

Вскоре последовало еще одно фото, где Кардашьян стоит спиной к объективу в трусах и футболке. На ней была небольшая надпись.

«Как найти баланс между разумом и телом для счастливой и здоровой жизни», — гласит подпись.

Ранее известная теледива Ким Кардашьян впервые прокомментировала неудачный брак с рэпером Канье Уэстом. Бизнес-вумен не смогла сдержать слезы перед камерой.