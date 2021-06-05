Названы пять простых способов сэкономить топливо при езде на автомобиле

Москва, 5 июня. Специалисты назвали пять простых приемов, которые позволят водителю сэкономить топливо при езде.

Первым делом следует избегать установки дополнительных устройств и приспособлений, например, «кенгурятника» или поперечных рейлингиов на крыше с багажником. Они тормозят автомобиль, из-за чего тратится больше топлива.

Кроме того, специалисты советуют своевременно менять топливный и воздушный фильтры автомобиля, использовать накат при движении, не возить с собой лишний груз и передвигаться в оптимальном скоростном режиме, сообщает журнал «За рулем».

Ранее автоэксперты составили топ-5 самых недорогих машин на российском рынке в июне текущего года. Рейтинг возглавила отечественная Lada Granta в кузове седан.