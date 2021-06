В Сети появились образы главных героев «Доктор Стрэндж — 2»

Лос-Анджелес, 5 июня. В Twitter опубликовали промо-фото сиквела фильма «Доктора Стрэнджа». На них видно, как будут выглядеть ключевые персонажи, включая героев Бенедикта Камбербэтча и Элизабет Олсен.

Судя по снимку, Доктор Стрэндж в продолжении получит более каноничный костюм, соответствующий образу из комиксов. Также по промо видно, что у известного чародея из киновселенной Marvel до сих пор есть артефакт «Глаз Агамотто». Об этом сообщает ScreenRant.

Персонаж Элизабет Олсен почти не изменился. Алая Ведьма выглядит также, как и в финальном эпизоде сериала «ВандаВижн», за исключением более длинных рукавов.

Happy Friday! Here's a piece of official art from #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness, given as a gift to the cast and crew.... pic.twitter.com/OjNCDdEdoo