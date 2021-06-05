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05 июня 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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В Сети появились образы главных героев «Доктор Стрэндж — 2»

Шоу-бизнес
В Сети появились образы главных героев «Доктор Стрэндж — 2»
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Лос-Анджелес, 5 июня. В Twitter опубликовали промо-фото сиквела фильма «Доктора Стрэнджа». На них видно, как будут выглядеть ключевые персонажи, включая героев Бенедикта Камбербэтча и Элизабет Олсен.

Судя по снимку, Доктор Стрэндж в продолжении получит более каноничный костюм, соответствующий образу из комиксов. Также по промо видно, что у известного чародея из киновселенной Marvel до сих пор есть артефакт «Глаз Агамотто». Об этом сообщает ScreenRant.

Персонаж Элизабет Олсен почти не изменился. Алая Ведьма выглядит также, как и в финальном эпизоде сериала «ВандаВижн», за исключением более длинных рукавов.

Также на концепт-арте представлен Вонг, который появлялся в оригинальной киноленте. Не обошлось и без новых супергероев. Список персонажей пополнила Америка Чавес, которую сыграет актриса Сочил Гомес. Вероятно, ее героиня создала портал в виде звезды, что соответствует ее каноничным суперспособностям. Скорее всего, по сценарию супергерои будут путешествовать по мультивселенной.

Напомним, режиссерское кресло занял Сэм Рэйми, который известен благодаря трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Ожидается, что «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в кинотеатрах в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что из-за COVID-19 съемки седьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима» были приостановлены.

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Все новости / Шоу-бизнес / В Сети появились образы главных героев «Доктор Стрэндж — 2»
кино бенедикт камбербэтч голливуд элизабет олсен марвел доктор стрэндж
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