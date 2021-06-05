В Сети появились образы главных героев «Доктор Стрэндж — 2»

Лос-Анджелес, 5 июня. В Twitter опубликовали промо-фото сиквела фильма «Доктора Стрэнджа». На них видно, как будут выглядеть ключевые персонажи, включая героев Бенедикта Камбербэтча и Элизабет Олсен.

Судя по снимку, Доктор Стрэндж в продолжении получит более каноничный костюм, соответствующий образу из комиксов. Также по промо видно, что у известного чародея из киновселенной Marvel до сих пор есть артефакт «Глаз Агамотто». Об этом сообщает ScreenRant.

Персонаж Элизабет Олсен почти не изменился. Алая Ведьма выглядит также, как и в финальном эпизоде сериала «ВандаВижн», за исключением более длинных рукавов.

Happy Friday! Here's a piece of official art from #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness, given as a gift to the cast and crew.... pic.twitter.com/OjNCDdEdoo — Adam Khan (@Adam_Khan100) June 4, 2021

Также на концепт-арте представлен Вонг, который появлялся в оригинальной киноленте. Не обошлось и без новых супергероев. Список персонажей пополнила Америка Чавес, которую сыграет актриса Сочил Гомес. Вероятно, ее героиня создала портал в виде звезды, что соответствует ее каноничным суперспособностям. Скорее всего, по сценарию супергерои будут путешествовать по мультивселенной.

Напомним, режиссерское кресло занял Сэм Рэйми, который известен благодаря трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром в главной роли. Ожидается, что «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет в кинотеатрах в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что из-за COVID-19 съемки седьмой части кинофраншизы «Миссия невыполнима» были приостановлены.