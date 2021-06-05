Российский ученый предупредил о падении уровня интеллекта в обществе

Санкт-Петербург, 5 июня. Уровень интеллекта в обществе в среднем падает из года в год, заявил директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов.

Ученый выступил на сессии «Наука и жизнь. Грани человечности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В своей речи Пирадов призвал заботиться о ментальном здоровье человека.

«Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы», — цитирует Пирадова РИА Новости.

По его словам, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20% выше тех, кто родился позже. При этом большинство с большой долей вероятности к 85 годам будет иметь сосудистую деменцию или болезнь Альцгеймера.

Пирадов предупредил, что можно «получить здоровое поколение», которое не будет из себя ничего представлять.

Ранее детский психолог Елена Лосева посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах. Экзамены являются большим стрессом для всей семьи, поэтому лучше заранее подготовиться к любому результату, считает специалист.