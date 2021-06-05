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новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
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Российский ученый предупредил о падении уровня интеллекта в обществе

Наука
Российский ученый предупредил о падении уровня интеллекта в обществе
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 5 июня. Уровень интеллекта в обществе в среднем падает из года в год, заявил директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов.

Ученый выступил на сессии «Наука и жизнь. Грани человечности» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). В своей речи Пирадов призвал заботиться о ментальном здоровье человека.

«Если мы хотим, чтобы наша человеческая цивилизация прогрессировала, нам надо прежде всего сейчас подумать не столько о здоровье в целом, сколько о ментальном нашем здоровье, потому что мозг — это мы», — цитирует Пирадова РИА Новости.

По его словам, родившиеся с 1930-го по 1980 год люди имеют уровень IQ на 20% выше тех, кто родился позже. При этом большинство с большой долей вероятности к 85 годам будет иметь сосудистую деменцию или болезнь Альцгеймера.

Пирадов предупредил, что можно «получить здоровое поколение», которое не будет из себя ничего представлять.

Ранее детский психолог Елена Лосева посоветовала родителям приготовиться к провалу детей на экзаменах. Экзамены являются большим стрессом для всей семьи, поэтому лучше заранее подготовиться к любому результату, считает специалист.

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наука здоровье интеллект
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