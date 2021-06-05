Звезда «Офиса» рассказал о детской травме, из-за которой стал актером

Лос-Анджелес, 5 июня. Актер Брайан Баумгартнер стал известным благодаря роли Кевина Мэлоуна в сериале «Офис». Однако в детстве он мечтал стать бейсболистом, но все изменилось из-за детской травмы.

Звезда популярного пародийного телесериала стал участником подкаста телеведущего и звезды шоу «Холостяк» Ника Виалла. Об этом сообщает Fox News.

«У меня была детская мечта, что я буду профессиональным бейсболистом. Были интересны все виды спорта на самом деле, но бейсбол был действительно для меня. Увы, моя кость в ноге была искривлена с рождения», — вспомнил актер.

Он добавил, что травма не была серьезной. С ней можно жить, но для профессиональной карьеры бейсболиста ее пришлось бы исправлять. В подростковом возрасте Баумгартнер перенес операцию. Однако во время процедуры что-то пошло не так.

«Они сделали операцию, наложили шину, наложили гипс, чтобы зафиксировать ногу. Там была то ли какая-то химическая смесь, то ли гипс стал очень горячим в точке давления. Что-то пошло не так, но в течение нескольких дней я испытывал боль, и врачи говорили: «Он в порядке, дайте ему немного морфия», но в конце концов они сказали: «Ну, он не должен этого чувствовать», — дополнил Баумгартнер.

Он рассказал, что после снятия гипса выяснилось, что он прожег ахиллово сухожилие на задней стороне ноги. В итоге обычная операция привела к тому, что ему пришлось заново учиться ходить.

«Я сидел в инвалидном кресле. У меня были ходунки. Я был очень активным ребенком. Я играл в теннис, баскетбол, бейсбол, и мне нужно было найти что-то еще. Вот так я и попал в театр, просто пытался найти что-то, что у меня бы получалось», — резюмировал Брайан.

Ранее в Сети появились новые кадры из сериала «Локи». Первый эпизод кинокомикса можно будет посмотреть уже 11 июня.