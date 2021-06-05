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05 июня 09:40
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новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
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Звезда «Офиса» рассказал о детской травме, из-за которой стал актером

Шоу-бизнес
Звезда «Офиса» рассказал о детской травме, из-за которой стал актером
flickr.com  /  Matt [sucka MC] / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 5 июня. Актер Брайан Баумгартнер стал известным благодаря роли Кевина Мэлоуна в сериале «Офис». Однако в детстве он мечтал стать бейсболистом, но все изменилось из-за детской травмы.

Звезда популярного пародийного телесериала стал участником подкаста телеведущего и звезды шоу «Холостяк» Ника Виалла. Об этом сообщает Fox News.

«У меня была детская мечта, что я буду профессиональным бейсболистом. Были интересны все виды спорта на самом деле, но бейсбол был действительно для меня. Увы, моя кость в ноге была искривлена с рождения», — вспомнил актер.

Он добавил, что травма не была серьезной. С ней можно жить, но для профессиональной карьеры бейсболиста ее пришлось бы исправлять. В подростковом возрасте Баумгартнер перенес операцию. Однако во время процедуры что-то пошло не так.

«Они сделали операцию, наложили шину, наложили гипс, чтобы зафиксировать ногу. Там была то ли какая-то химическая смесь, то ли гипс стал очень горячим в точке давления. Что-то пошло не так, но в течение нескольких дней я испытывал боль, и врачи говорили: «Он в порядке, дайте ему немного морфия», но в конце концов они сказали: «Ну, он не должен этого чувствовать», — дополнил Баумгартнер.

Он рассказал, что после снятия гипса выяснилось, что он прожег ахиллово сухожилие на задней стороне ноги. В итоге обычная операция привела к тому, что ему пришлось заново учиться ходить.

«Я сидел в инвалидном кресле. У меня были ходунки. Я был очень активным ребенком. Я играл в теннис, баскетбол, бейсбол, и мне нужно было найти что-то еще. Вот так я и попал в театр, просто пытался найти что-то, что у меня бы получалось», — резюмировал Брайан.

Ранее в Сети появились новые кадры из сериала «Локи». Первый эпизод кинокомикса можно будет посмотреть уже 11 июня.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Офиса» рассказал о детской травме, из-за которой стал актером
сериал офис ситком брайан баумгартнер
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