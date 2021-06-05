Россия получила шесть заявок на экспорт новейшего военного робота «Уран-6»

Москва, 5 июня. Последние несколько лет западные союзники все больше проявляют заинтересованность в поставках российской боевой сухопутной робототехники.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что с 2019 года Россия получила не менее шести заявок на экспорт робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».

Боевой робот оснащен дизельным двигателем, позволяющим гусеничной платформе «Урана» разгоняться до 35 километров в час. Образец вооружен 30-миллиметровой автопушкой и пулеметом калибра 7,62 мм. Кроме того, в арсенале робота имеются реактивный огнемет «Шмель» и противотанковые ракеты «Атака».

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что российская армия в скором времени получит крупные партии современных систем ПВО и сверхзвуковых ракет. Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-500, а также ракетах «Циркон». Вооружение будет поставляться в армию России серийно.