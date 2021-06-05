Провокации в адрес России: в Балтии пройдут военно-морские учения

Вильнюс, 5 июня. В водах Балтийского моря стартуют учения литовских ВМС «Балтийская крепость 2021». Однако местные жители и Россия недовольны военно-морскими маневрами.

На этот раз учения пройдут не только в море, но и захватывают береговую зону и внутреннюю акваторию, а именно Клайпеду, Куршскую косу и залив. Об этом сообщает портал Baltnews.

Помимо литвы участие примут Эстония, Латвия, Польша, а также Великобритания и Португалия. Задействованы будут военно-морские и береговые подразделения и пехотинцы.

«Балтийская крепость» включает в себя отработку тактики и упражнения, характерные для морского этапа. Среди них групповое маневрирование, стрельба из артиллерии, радиосвязь и т д.

Россия уже оценила учения. Представители РФ отмечают, что маневры проводятся рядом с государственными границами. Это является нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и блоком от 1997 года.

Недовольны и граждане Прибалтики. Их не устраивает то, что учения будут проводиться рядом с жилыми районами. К тому же, в странах Балтии регулярно фиксируются правонарушения иностранных солдат.