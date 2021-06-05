Молодая туристка утонула во время рафтинга в Хабаровском крае

Хабаровск, 5 июня. Надувная лодка с 18 туристами перевернулась во время сплава по реке Катэн, одна женщина погибла. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.

Туристы начали сплав по таежной реке поздно вечером в пятницу, 4 июня. Надувная лодка перевернулась ниже по течению, неподалеку от поселка Солонцовый района имени Лазо. В результате без вести пропала женщина. Спустя некоторое время ее бездыханное тело нашли местные жители.

«Тело погибшей найдено местными жителями в заломе из упавших деревьев», – сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на источник.

В ходе расследования правоохранителями установлено, что туристическая группа перед выходом на воду зарегистрировали свой маршрут в МЧС. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокуратура района имени Лазо начала проверку исполнения законодательства организаторами рафтинга.