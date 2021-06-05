Немцев возмутил призыв о поставках Украине оружия

Берлин, 5 июня. Немецкие пользователи отреагировали на материал газеты Die Zeit о предложении сопредседателя партии «Зеленые» Роберта Хабека поставлять Украине вооружение «для обороны».

Политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Киеву «сложно отказать в оружии для обороны, самообороны». По его мнению, просьбы Украины об оружейных поставках «были оправданы», так как «нельзя отказать в помощи для защиты».

Однако позиция политика возмутила пользователей. Многие отметили, что в регионе не должно быть «немецкого оружия и военного снаряжения», другие подчеркнули, что у конфликта на юго-востоке Украины нет военного решения. Нашлись и те, кто провел исторические параллели.

«Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за «зеленых»!» — цитирует пользователя Traubentorte РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украине необходимо направлять деньги не на содержание своей армии, а на улучшение жизни граждан. В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что Киев выделяет средства на содержание ВСУ, после чего направляет армию в Донбасс.