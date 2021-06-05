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05 июня 09:40
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новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
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Немцев возмутил призыв о поставках Украине оружия

329
Политика
Немцев возмутил призыв о поставках Украине оружия
wikipedia.org  /  synaxonag / CC2

Берлин, 5 июня. Немецкие пользователи отреагировали на материал газеты Die Zeit о предложении сопредседателя партии «Зеленые» Роберта Хабека поставлять Украине вооружение «для обороны».

Политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Киеву «сложно отказать в оружии для обороны, самообороны». По его мнению, просьбы Украины об оружейных поставках «были оправданы», так как «нельзя отказать в помощи для защиты».

Однако позиция политика возмутила пользователей. Многие отметили, что в регионе не должно быть «немецкого оружия и военного снаряжения», другие подчеркнули, что у конфликта на юго-востоке Украины нет военного решения. Нашлись и те, кто провел исторические параллели.

«Немецкое оружие снова заговорит на Востоке, в России. Против русских солдат. Мне страшно за «зеленых»!» — цитирует пользователя Traubentorte РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украине необходимо направлять деньги не на содержание своей армии, а на улучшение жизни граждан. В ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он отметил, что Киев выделяет средства на содержание ВСУ, после чего направляет армию в Донбасс.

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украина россия германия
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