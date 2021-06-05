В Белом доме озвучили ожидания от встречи Байдена и Путина

Вашингтон, 5 июня. В ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут обсуждаться кибербезопасность, поддержка Украины и стратегическая стабильность.

«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают, — это стратегическая стабильность», — заявил Грин.

Об этом заявил старший директор национальной безопасности по России и Центральной Азии Совета США Эрик Грин. Слова политика приводит издание «Интерфакс» .

Он добавил, что теперь, когда Вашингтон и Москва продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стороны могут перейти к следующей фазе переговоров в этой сфере. Можно начать обсуждение на высшем уровне. Однако важным вопросом остается кибербезопасность.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Байден затронет вопрос американцев, которые отбывают наказание в тюрьмах России. Будет затронута тема ограничений, связанных с американскими посольствами.