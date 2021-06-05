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05 июня 09:39
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новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
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В Белом доме озвучили ожидания от встречи Байдена и Путина

Политика
В Белом доме озвучили ожидания от встречи Байдена и Путина
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 июня. В ходе переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина будут обсуждаться кибербезопасность, поддержка Украины и стратегическая стабильность.

Об этом заявил старший директор национальной безопасности по России и Центральной Азии Совета США Эрик Грин. Слова политика приводит издание «Интерфакс».

«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают, — это стратегическая стабильность», — заявил Грин.

Он добавил, что теперь, когда Вашингтон и Москва продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стороны могут перейти к следующей фазе переговоров в этой сфере. Можно начать обсуждение на высшем уровне. Однако важным вопросом остается кибербезопасность.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Байден затронет вопрос американцев, которые отбывают наказание в тюрьмах России. Будет затронута тема ограничений, связанных с американскими посольствами.

«Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата», — добавил Грин.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не ожидает прорывов после встречи с его американским коллегой Джо Байденом.

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Все новости / Политика / В Белом доме озвучили ожидания от встречи Байдена и Путина
путин белый дом байден саммит
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