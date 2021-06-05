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05 июня 09:40
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:38
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:38
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
08:53
Армия
Украинский генерал признался в беспорядочной бомбежке районов Донбасса
08:52
Политика
Правительство РФ готовит проект обеспечения россиян бесплатными лекарствами
08:52
Общество
Мурашко объявил о начале производства иммуноглобулина против COVID-19 в России
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Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня

ФАН-ТВ
Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня
Global Look Press  /  © Lucas Martins

Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу

Россияне смогут посещать другие страны примерно с сентября, заявил президент России Владимир Путин журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом глава государства отметил, что европейским регуляторам стоило бы признать, что люди, привитые российскими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer. Также президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами в области эпидемиологической безопасности. Путин напомнил, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне, и это принципиальная позиция нашей страны.

Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус

Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня
roszdravnadzor.ru  / Росздравнадзор

Некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Несмотря на это, нельзя забывать о мобильности граждан: даже в эпидемиологически благополучных регионах необходимо сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, заявил он в рамках Петербургского международного экономического форума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что, несмотря на то, что мероприятие прошло с соблюдением всех коронавирусных ограничений, пандемия не повлияла на комфорт и удобство гостей ПМЭФ.

Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V»

Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня
Global Look Press  / © Lucas Martins

Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии одобрило ввоз и применение «Спутника V». Бразилия стала 67-й страной, разрешившей применение российской вакцины. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, препарат будет доставлен в Бразилию в июле текущего года.

Тройное ДТП произошло под Петербургом

Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

Двое взрослых и ребенок пострадали в аварии, в которой участвовало три автомобиля. ДТП произошло в Курортном районе Петербурга на пересечении Зеленогорского шоссе и федеральной трассы «Скандинавия». Иномарка Mercedes врезалась в автомобиль Volkswagen, после чего столкнулась с машиной Toyota Land Cruiser. Сообщается, что в аварии пострадали двое взрослых и ребенок, которые находились в салоне Mercedes. О состоянии госпитализированных участников ДТП пока неизвестно.

 

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Все новости / ФАН-ТВ / Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня
путин дтп петербург бразилия вакцина происшествия пмэф пандемия мурашко коронавирус спутник V
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