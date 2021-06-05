Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V». События дня

Путин рассказал, когда россияне смогут свободно ездить за границу Россияне смогут посещать другие страны примерно с сентября, заявил президент России Владимир Путин журналистам в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом глава государства отметил, что европейским регуляторам стоило бы признать, что люди, привитые российскими вакцинами, ничем не отличаются от тех, кто привит Moderna или Pfizer. Также президент подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с любыми государствами в области эпидемиологической безопасности. Путин напомнил, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне, и это принципиальная позиция нашей страны.

Мурашко заявил, что некоторые регионы России почти победили коронавирус roszdravnadzor.ru / Росздравнадзор Некоторые российские регионы уже близки к победе над коронавирусной инфекцией, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Несмотря на это, нельзя забывать о мобильности граждан: даже в эпидемиологически благополучных регионах необходимо сформировать прослойку привитых от коронавируса людей, заявил он в рамках Петербургского международного экономического форума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что, несмотря на то, что мероприятие прошло с соблюдением всех коронавирусных ограничений, пандемия не повлияла на комфорт и удобство гостей ПМЭФ.

Бразилия одобрила ограниченный импорт «Спутника V» Global Look Press / © Lucas Martins Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии одобрило ввоз и применение «Спутника V». Бразилия стала 67-й страной, разрешившей применение российской вакцины. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, препарат будет доставлен в Бразилию в июле текущего года.