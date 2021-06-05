Путин посоветовал главам зарубежных информагентств привиться российской вакциной

Санкт-Петербург, 5 июня. Президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств посоветовал им привиться надежной российской вакциной.

Путин отметил, что это надежное и безопасное средство. Он пожелал присутствующим здоровья, которое особенно важно в современных условиях.

«Для того, чтобы его сохранить, это здоровье, нужно прививаться российскими вакцинами», — заявил он.

Путин выразил уверенность, что состоявшаяся встреча не последняя. Он отметил, что интерес к России будет только возрастать, и информагентства будут на должном уровне информировать о ситуации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил о главном принципе партнерства стран. По его словам, любое сотрудничество стран не должно быть направлено против других государств.