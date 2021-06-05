Путин оценил перспективы развития двусторонних отношений России и Италии

Москва, 5 июня. Россия и Италия имеют все шансы на развитие отношений в культурной, экономической и политической сферах, считает российский лидер Владимир Путин.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заверил, что с итальянскими коллегами у него выстроены добрые и хорошие отношения. Российская сторона широко приветствует культуру Италии и считает страну хорошим партнером.

«Заделы сделаны хорошие. Мне бы хотелось, чтобы это состояние наших отношений не просто сохранялось, но имело дальнейшее развитие. Для этого есть все шансы», — сказал Путин.

По словам президента, Россия готова развивать отношения в сфере политики и экономики с итальянским коллегам. Сегодня две страны объединяет гуманитарная сфера. Кроме этого налажен контакт в сфере энергетики, транспорта, экологии, логистики.

Ранее Путин заявил о главном принципе партнерства стран. По его словам, любое сотрудничество не должно быть направлено против других государств.