Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья

Москва, 5 июня. Красивый, а главное безопасный загар можно получить только с использованием солнцезащитного крема и головного убора, поделилась врач-дерматолог клиники К+31 Наталья Милорадова.

Солнцезащитный крем следует подбирать по типу кожи. В городе можно использовать средства с SPF 30. При непрерывном нахождении на солнце подойдет крем с SPF 50. Средство требуется обновлять каждые два-три часа. Запрещено загорать в период максимальной солнечной активности — то есть с 12 до 15 часов, информирует «Известия«.

Милорадова призвала не забывать про ношение головного убора. Периодически необходимо увлажнять кожу, поэтому с собой должен быть флакон с термальной водой.

Врач обратила внимание на проблему гиперпигментации. Как правило, недуг появляется при гормональном сбое в организме. Это случается при бесконтрольном употреблении гормональных контрацептивов. Избавиться от пигмента поможет курс биоревитализации или мезотерапии.

«В летний период нужно более тщательно подходить к домашнему уходу за кожей и не использовать препараты с фруктовыми кислотами и ретинолом, а то будут ожоги и гиперпигментация», — добавила специалист.

Недавно сообщалось, что синоптики ожидают начало купального сезона в Азовском море в начале июня.