Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара

Москва, 5 июня. Российско-катарские отношения приобрели доверительный, всеобъемлющий характер и вышли на новый уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как пояснил российский лидер, особый вклад в сотрудничество двух стран внес эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Объем катарских инвестиций в российскую экономику за последние годы увеличился вдвое.

«Вопрос экономического взаимодействия – достаточно вспомнить наше сотрудничество по линии суверенных фондов: создана платформа в $2 млрд, по-моему», — сказал Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021).

Президент России убежден, что отношения с Катаром вышли на новый уровень. Он надеется на дальнейшую активную работу в позитивном направлении.

Российский президент ранее заявил о готовности Москвы преодолеть разногласия с Берлином.