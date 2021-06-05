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новостей
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Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
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Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
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Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
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Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
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Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
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Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 5 июня. Появились доказательства, что пандемия возникла из-за утечки коронавируса из Института вирусологии в Ухане, сообщил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Доказательств этой теории найдено очень много, заявил он, по данным Fox News. Однако ни одного из них не привел в разговоре с журналистами, ограничившись заявлением, что лаборатория занималась одновременно военными и гражданскими разработками.

«Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая», — подчеркнул он.

Также в организации исследовали смертоносность и заразность различных вирусов, пытаясь повысить эти показатели. Одним из косвенных свидетельств лабораторного происхождения коронавируса является тот факт, что перед началом пандемии несколько сотрудников предприятия заболели.

Недавно президент России Владимир Путин напомнил, какой принципиальной позиции придерживается Россия в вопросе эпидемиологической безопасности. По словам российского лидера, для победы над пандемией необходимо объединять усилия разных стран.

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лаборатория ухань коронавирус
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