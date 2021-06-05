Вашингтон, 5 июня. Появились доказательства, что пандемия возникла из-за утечки коронавируса из Института вирусологии в Ухане, сообщил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Доказательств этой теории найдено очень много, заявил он, по данным Fox News. Однако ни одного из них не привел в разговоре с журналистами, ограничившись заявлением, что лаборатория занималась одновременно военными и гражданскими разработками.

«Я могу сказать с уверенностью, что лаборатория занималась деятельностью, связанной с Народно-освободительной армией Китая», — подчеркнул он.

Также в организации исследовали смертоносность и заразность различных вирусов, пытаясь повысить эти показатели. Одним из косвенных свидетельств лабораторного происхождения коронавируса является тот факт, что перед началом пандемии несколько сотрудников предприятия заболели.

Недавно президент России Владимир Путин напомнил, какой принципиальной позиции придерживается Россия в вопросе эпидемиологической безопасности. По словам российского лидера, для победы над пандемией необходимо объединять усилия разных стран.