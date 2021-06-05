Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц

Сеул, 5 июня. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике на первом заседании Политбюро ЦК Трудовой партии КНДР восьмого созыва.

Северокорейский лидер пленум принял решение провести ЦК партии в первой декаде июня, о чем сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Это его первое выступление с 6 мая.

Ранее министерство объединения Южной Кореи информировало, что с начала 2021 года это самое длительное исчезновение главы Северной Кореи. В рамках заседания политик проанализировал текущее положение дел и пришел к выводу, что необходимо созвать пленум для подведения «точных» итогов первого полугодия и уточнения направлений развития.

Недавно первый секретарь санкт-петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович рассказал, на каких условиях Ким Чен Ын согласится на встречу с американским президентом Джо Байденом. По его мнению, Северная Корея обладает большим запасом национальной гордости и не будет «волочиться» за США с протянутой рукой.