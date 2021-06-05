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Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
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Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
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Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
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Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
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Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин

Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
ТАСС  /  Карпухин Сергей

Москва, 5 июня. Филипп Киркоров и блогер Дава Манукян появились на вручении премии Муз-ТВ максимально пафосно: в образе жениха и невесты и в компании полуголых моделей-мужчин.

К красной дорожке артисты подъехали на кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. Их свиту составили десять мускулистых парней в обтягивающих брюках и без рубашек. Король российской поп-сцены выбрал для шоу белоснежный костюм и сорочку, оббитую алой каймой. А бывший парень Ольги Бузовой был в образе жениха, надев классический черный костюм.

С появления на красной дорожке артисты пытались максимально шокировать публику. В сторис на своей странице в Instagram Киркоров обещает зрителям, что их ждет «жарища». А после нежно смотрит на Даву, который держит розу, говоря ему: «Мой мальчик».

«Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — заявил Киркоров KP.RU. По словам журналистов, в этот момент, хохоча, он обнял Даву.

После музыкант заявил журналистам, что вместе с Давой собирался отправиться к монахам на Афон, однако из-за пандемии коронавируса святые места пока закрыты для посещения. В ближайшее же время они собираются вместе отдохнуть на курорте. Правда, еще не определились, на каком именно.

В этом году артистам действительно приходится стараться, чтобы выделиться на премии Муз-ТВ. Так, Бузова бегала по красной дорожке от ведущей шоу Насти Ивлеевой, а рэпер Моргенштерн устроил истерику прямо на сцене. Ему не понравилось, что приз вручили Александру Ревве, а не ему. Донимая ведущих, музыкант требовал пересчета голосов.

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киркоров МУЗ-ТВ дава
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