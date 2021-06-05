Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин

Москва, 5 июня. Филипп Киркоров и блогер Дава Манукян появились на вручении премии Муз-ТВ максимально пафосно: в образе жениха и невесты и в компании полуголых моделей-мужчин.

К красной дорожке артисты подъехали на кабриолете, украшенном на свадебный лад цветами. Их свиту составили десять мускулистых парней в обтягивающих брюках и без рубашек. Король российской поп-сцены выбрал для шоу белоснежный костюм и сорочку, оббитую алой каймой. А бывший парень Ольги Бузовой был в образе жениха, надев классический черный костюм.

С появления на красной дорожке артисты пытались максимально шокировать публику. В сторис на своей странице в Instagram Киркоров обещает зрителям, что их ждет «жарища». А после нежно смотрит на Даву, который держит розу, говоря ему: «Мой мальчик».

«Жизнь, любовь. Все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — заявил Киркоров KP.RU. По словам журналистов, в этот момент, хохоча, он обнял Даву.

После музыкант заявил журналистам, что вместе с Давой собирался отправиться к монахам на Афон, однако из-за пандемии коронавируса святые места пока закрыты для посещения. В ближайшее же время они собираются вместе отдохнуть на курорте. Правда, еще не определились, на каком именно.

В этом году артистам действительно приходится стараться, чтобы выделиться на премии Муз-ТВ. Так, Бузова бегала по красной дорожке от ведущей шоу Насти Ивлеевой, а рэпер Моргенштерн устроил истерику прямо на сцене. Ему не понравилось, что приз вручили Александру Ревве, а не ему. Донимая ведущих, музыкант требовал пересчета голосов.