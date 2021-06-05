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новостей
08:00
Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
08:00
Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
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07:23
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Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
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Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины

Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 июня. Власти Дании не разрешили строить газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, чем «дала пощечину» планам Варшавы. Об этом заявил главный редактор Regnum Модест Колеров.

Он вспоминает, как правительство Польши говорило о том, что норвежская труба станет серьезной альтернативой «Северному потоку — 2», и при этом будет ответом газопроводу «Ямал — Европа», который отвечает за поставку голубого топлива в через Белоруссию. Baltic Pipe решил бы проблему и с газотранспортной системой Украины. Об этом сообщает Regnum.

«Ясно, что Германия отдает себе отчет в уязвимости ГТС Украины. Поэтому она особо оговаривает, что «Северный поток» в Германию не только не противоречит понятию ГТС Украины, но и требует сохранения ГТС Украины как канала поставки российского газа», — отметил Колеров.

По его мнению, это лишь вежливость, поскольку правительство Украины не занимается ремонтом своей ГТС. Главный редактор издания считает, что официальный Киев лицемерит, так как требует транзита голубого топлива, называя Россию «агрессором».

«Теперь Польша получила страшный пропагандистский и стратегический удар в спину от тех, от кого она не ожидала удара. Это значит, надежды Польши на то, что она, Польша, поведет Норвегию, Данию, Украину, Германию, США, — всех своих партнеров по газовому вопросу за кольцо в носу как рабочий скот — не оправдались», — резюмировал Модест.

Ранее отзыв Дании на строительство Baltic Pipe прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, теперь Польша отвлечется от «Северного потока — 2», поскольку ей придется спасать свой проект.

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украина польша baltic pipe Северный поток — 2
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