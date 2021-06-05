Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии

Лос-Анджелес, 5 июня. Комиссия по коммунальным предприятиям штата Калифорния, США уполномочила компанию Cruise участвовать в программе по предоставлению пассажирам беспилотных автомобилей.

Cruise может не взимать плату за поездки на тестовом транспорте с пассажиров, отмечается в релизе ведомства.

«Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя», — сообщил комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии.

В руководстве ведомства заявили, что автомобили без водителей повысят безопасность на дорогах и удовлетворят нужды в передвижении. У Cruise уже было разрешение на проведения тестирования с машинами. Но теперь компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.

Ранее разработчики из амстердамского института и Массачусетского технологического института протестировали свою разработку на каналах столицы Нидерландов. Инженеры считают, что для полноценного использования такого вида водного транспорта потребуется от двух до четырех лет.