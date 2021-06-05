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Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
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Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
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Все новости

Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии

Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
lacity.org  /  официальный сайт городской администрации Лос-Анджелеса

Лос-Анджелес, 5 июня. Комиссия по коммунальным предприятиям штата Калифорния, США уполномочила компанию Cruise участвовать в программе по предоставлению пассажирам беспилотных автомобилей.

Cruise может не взимать плату за поездки на тестовом транспорте с пассажиров, отмечается в релизе ведомства.

«Cruise - первый участник беспилотной программы CPUC, в рамках которой пассажиры могут ездить на тестовом автомобиле без водителя», — сообщил комиссия по коммунальным предприятиям Калифорнии.

В руководстве ведомства заявили, что автомобили без водителей повысят безопасность на дорогах и удовлетворят нужды в передвижении. У Cruise уже было разрешение на проведения тестирования с машинами. Но теперь компания получила право предоставлять транспортные средства пассажирам.

Ранее разработчики из амстердамского института и Массачусетского технологического института протестировали свою разработку на каналах столицы Нидерландов. Инженеры считают, что для полноценного использования такого вида водного транспорта потребуется от двух до четырех лет.

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сша калифорния беспилотные автомобили
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