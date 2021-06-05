NASA заинтересовалось изучением НЛО

Вашингтон, 5 июня. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Билл Нельсон заинтересован в изучении НЛО, сообщает CNN.

По словам Нельсона, чем именно являются наблюдавшиеся летчиками ВМФ США объекты, не знает никто из высокопоставленных чиновников космической отрасли. Нельсон не считает, что НЛО доказывают посещение Земли инопланетянами. Тем не менее, глава НАСА признал, что исключать такую возможность преждевременно.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать», — подчеркнул Нельсон.

Пресс-секретарь NASA Джеки Макгиннесс отметил, что Нельсон не создавал целевую группу для расследования этих явлений. Научным сотрудникам поручили изучать любые вопросы этой тематики, которые они посчитают необходимыми.

По данным СМИ, по этому вопросу NASA не работает с Минобороны США напрямую. Но если сотрудники агентства добьются успехов в идентификации объектов, Пентагон об этом узнает.

Ранее экипаж корабля ВМС США зафиксировал на своем радаре неизвестные объекты, которые преследовали американское военное судно. Американские военные более часа наблюдали НЛО возле своего корабля. Им удалось обнаружить 14 объектов.