Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 08:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
08:00
Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
06:34
Происшествия
Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
Все новости
05 июня 08:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:00
Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
08:00
Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
06:34
Происшествия
Ударивший подростка мужчина разыскивается в Краснодаре
Все новости

NASA заинтересовалось изучением НЛО

Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
pixabay.com

Вашингтон, 5 июня. Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Билл Нельсон заинтересован в изучении НЛО, сообщает CNN.

По словам Нельсона, чем именно являются наблюдавшиеся летчиками ВМФ США объекты, не знает никто из высокопоставленных чиновников космической отрасли. Нельсон не считает, что НЛО доказывают посещение Земли инопланетянами. Тем не менее, глава НАСА признал, что исключать такую возможность преждевременно.

«Мы не знаем, инопланетяне ли это. Мы не знаем, враги ли это. Мы не думаем, что это оптическое явление из-за описаний, которые предоставили пилоты военно-морского флота... Но мы хотим знать», — подчеркнул Нельсон.

Пресс-секретарь NASA Джеки Макгиннесс отметил, что Нельсон не создавал целевую группу для расследования этих явлений. Научным сотрудникам поручили изучать любые вопросы этой тематики, которые они посчитают необходимыми.

По данным СМИ, по этому вопросу NASA не работает с Минобороны США напрямую. Но если сотрудники агентства добьются успехов в идентификации объектов, Пентагон об этом узнает.

Ранее экипаж корабля ВМС США зафиксировал на своем радаре неизвестные объекты, которые преследовали американское военное судно. Американские военные более часа наблюдали НЛО возле своего корабля. Им удалось обнаружить 14 объектов.

Вернуться назад

Все новости / Наука / NASA заинтересовалось изучением НЛО
сша nasa нло
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 84820 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 64972 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 55332 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 54806 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 48663 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Рейтинг@Mail.ru