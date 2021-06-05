Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум

Киев, 5 июня. Вопрос о статусе олигархов на Украине будет вынесен на референдум. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Он по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщил, что на встрече главной темой стал закон об олигархах. По словам Зеленского, у него будет «один вопрос» для тех, кто попытался договориться с депутатами Верховной рады относительно этого закона.

«Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что этот законопроект станет только первым шагом. По его словам, это создаст фундамент для противодействия олигархическому влиянию.

Ранее украинский эксперт Владимир Олейник назвал Зеленского «клоуном с полномочиями президента». По его словам, это очень опасная форма.