Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе

Москва, 5 июня. Большинство россиян (63%) убирает за собой в поездках на природу, а треть со своими пакетами ходит в магазины, говорится в исследовании платежной системы «Мир».

Исследование об отношении жителей России к экологическим проблемам проведено ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Репрезентативная выборка составила 1205 человек по всей стране.

Опрос показал, что самой популярной мерой по охране природы оказалась уборка мусора за собой после поездок на природу. Так поступают 63% респондентов, 62% опрошенных выбрасывает отходы в отведенных для мусора местах.

«Популярно у них использование энергоэффективных лампочек и техники (40%). Треть россиян (33%) заявила о том, что ходят в магазин со своими пакетами, а также стараются экономно использовать воду», — приводит результаты исследования РИА Новости.

Руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирина Лобанова отмечает, что, несмотря на понимание важности сохранения экологии, не так много россиян предпринимают реальные меры для этого.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что вредные вещества из пластика могут проникать в еду и организм человека. Пластик не следует использовать для длительного хранения продуктов и разогревания в нем еды, подчеркнула эксперт.