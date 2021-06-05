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08:00
Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
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Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая
07:01
Экономика
Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard
07:00
Видео
Певица Марина Капуро дала совет молодым уличным артистам
06:41
Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
06:35
Экономика
Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове
06:34
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Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе

Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 июня. Большинство россиян (63%) убирает за собой в поездках на природу, а треть со своими пакетами ходит в магазины, говорится в исследовании платежной системы «Мир».

Исследование об отношении жителей России к экологическим проблемам проведено ко Всемирному дню окружающей среды, который отмечается 5 июня. Репрезентативная выборка составила 1205 человек по всей стране.

Опрос показал, что самой популярной мерой по охране природы оказалась уборка мусора за собой после поездок на природу. Так поступают 63% респондентов, 62% опрошенных выбрасывает отходы в отведенных для мусора местах.

«Популярно у них использование энергоэффективных лампочек и техники (40%). Треть россиян (33%) заявила о том, что ходят в магазин со своими пакетами, а также стараются экономно использовать воду», — приводит результаты исследования РИА Новости.

Руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы «Мир» Ирина Лобанова отмечает, что, несмотря на понимание важности сохранения экологии, не так много россиян предпринимают реальные меры для этого.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что вредные вещества из пластика могут проникать в еду и организм человека. Пластик не следует использовать для длительного хранения продуктов и разогревания в нем еды, подчеркнула эксперт.

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экология опрос пакеты
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