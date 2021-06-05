Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США

Вашингтон, 5 июня. Экс-президент США Дональд Трамп оценил предположение о нем в качестве спикера Палаты представителей Конгресса США.

Ранее идею высказал бывший помощник Трампа Стив Бэннон. The Hill отмечает, что ответ на вопрос радиоведущей экс-президент назвал идею «очень интересной».

Трамп отметил, что некоторые также предполагали, что он баллотируется в сенат - другую палату конгресса. Он отметил, что идея стать спикером палаты представителей ему кажется лучше.

The Hill отмечает, что если Трамп примет решение об участии в выборах в палату представителей, он столкнется со многими трудностями. В частности, процессы регистрации уже завершены. Предложение также подчеркивает желание многих республиканцев вернуть Трампа в политику.

Трамп в середине мая анонсировал возвращение к политической деятельности в США. Он выразил свое намерение выступать с речами.