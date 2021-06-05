Moody’s предупредило о риске ограничения доступа России к Visa и MasterCard

Москва, 5 июня. Рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что санкции США могут привести к отключению России от платежных систем, но считает такие решения маловероятными.

Специалисты агентства отметили, что из-за санкций Россия теряет доступ к технологиям и модернизации экономики. Новые санкции в будущем могут привести к ограничению доступа страны к международным платежным системам, что создаст барьеры для банковского сектора и международной торговли, предупредили эксперты.

«Хотя Moody's считает такие шаги маловероятными, возможность новых ограничений доступа России к международным платежным системам увеличивает неопределенность в отношении санкций, влияя на экономические и политические решения», — говорится в сообщении агентства.

Ранее Moody’s подтвердило суверенный рейтинг РФ на инвестиционном уровне «Ваа3». Прогноз остается стабильным.