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Происшествия
Двух котов в закрытых ящиках выбросили из окна девятиэтажки в Новосибирске
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Общество
Дерматолог раскрыла секрет идеального загара без вреда для здоровья
08:00
Политика
Солонников объяснил выпады Запада против интервьюеров Протасевича
07:56
Политика
Путин высоко оценил сотрудничество России и Катара
07:51
Общество
Помпео заявил о «доказательствах» утечки коронавируса из лаборатории в Ухане
07:42
Политика
Ким Чен Ын впервые выступил на публике за последний месяц
07:36
Шоу-бизнес
Киркоров и Дава шокировали зрителей, появившись в компании голых мужчин
07:34
Политика
Главред Regnum объяснил, как Дания нанесла удар газовому шантажу Польши и Украины
07:29
Технологии
Пассажиры беспилотных автомобилей смогут ездить без водителя в Калифорнии
07:23
Происшествия
Водитель ВАЗ-2106 погиб в лобовом столкновении с Toyota RAV4 в Новосибирске
07:20
Наука
NASA заинтересовалось изучением НЛО
07:07
Политика
Зеленский заявил о вынесении вопроса о статусе олигархов на референдум
07:03
Общество
Треть россиян ходит в магазин со своими пакетами, чтобы не вредить природе
07:03
Политика
Трамп заинтересовался идеей стать спикером Палаты представителей США
07:03
Общество
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07:01
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Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию

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Общество
Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 5 июня. Екатеринбургские артисты Niletto и Клава Кока получили премию «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация», пара выступила на премии с песней «Краш».

Клава Кока также претендовала на номинацию «Лучшая певица», но уступила исполнительнице Zivert. В номинации «Лучшее женское видео», на которую тоже претендовала Кока, победила Светлана Лобода.

За «Лучший альбом» отмечена группа Artik & Asti. Номинацию «Лучшее видео» выиграли Моргенштерн и Тимати, «Лучшей группой» признана Little Big, а «Артистом 25-летия» стал Дима Билан. В номинации «Прорыв года» отмечен «DABRO», «Лучшая песня» — Jony, «Лучшее мужское видео» — Егор Крид.

«За вклад в развитие нового поколения артистов» и «За вклад в развитие музыкальной индустрии» отмечены Филипп Киркоров и Илья Лагутенко.

Ранее рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ. Музыканту не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве.

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Все новости / Общество / Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию
клава кока niletto муз-тв 2021
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