Клава Кока и Niletto получили премию «Муз-ТВ 2021» за лучшую коллаборацию

Москва, 5 июня. Екатеринбургские артисты Niletto и Клава Кока получили премию «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая коллаборация», пара выступила на премии с песней «Краш».

Клава Кока также претендовала на номинацию «Лучшая певица», но уступила исполнительнице Zivert. В номинации «Лучшее женское видео», на которую тоже претендовала Кока, победила Светлана Лобода.

За «Лучший альбом» отмечена группа Artik & Asti. Номинацию «Лучшее видео» выиграли Моргенштерн и Тимати, «Лучшей группой» признана Little Big, а «Артистом 25-летия» стал Дима Билан. В номинации «Прорыв года» отмечен «DABRO», «Лучшая песня» — Jony, «Лучшее мужское видео» — Егор Крид.

«За вклад в развитие нового поколения артистов» и «За вклад в развитие музыкальной индустрии» отмечены Филипп Киркоров и Илья Лагутенко.

Ранее рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ. Музыканту не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве.