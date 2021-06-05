Губернатор Ямала рассказал на ПМЭФ о реализации крупных проектов на полуострове

Санкт-Петербург, 5 июня. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал об опыте реализации крупнейших проектов в рамках сессии «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности» в ПМЭФ.

Артюхов отметил, что в этом году Бованенковское месторождение даст основной ресурс для газопровода «Северный поток — 2». Проект «Ямал СПГ» дает загрузку 33 млн тонн Северного морского пути, подчеркнул губернатор Ямала.

В повестке сегодня остается завод «Арктик СПГ 2», в последнее время появились инициативы по поддержке инфраструктуры, уточнил Артюхов. В Новом Уренгое по концессионному соглашению строится аэропорт.

«Мы были готовы к софинансированию на 3 миллиарда рублей, но в результате конкурса оно уменьшилось до нуля. Получаем новую полосу, новый терминал — все это в рамках первой концессии в аэропортовой деятельности», — цитирует губернатора Ямала ИА «Север-Пресс».

Артюхов напомнил, что на Ямале открыли новую нефтегазодобывающую провинцию. В качестве пилотного рассматривается проект Северного широтного хода (СШХ). В его строительстве заинтересованы и другие регионы, которые получат существенный импульс развития.

Ранее сообщалось, что доходная часть ямальского бюджета исполнена в объеме 202 млрд рублей по итогам прошлого года. Основными источниками доходов бюджета считаются налог на имущество организаций — 36,6%, налог на прибыль организаций — 27,6%, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 21,1%.